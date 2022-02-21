Ковид-сертификат в РФ можно оформить на основании положительного теста на антитела

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Граждане России с 21 февраля могут оформить сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции на основании положительного теста на антитела, при этом требования к уровню антител не устанавливаются, главное - их наличие. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как поясняли в пресс-службе Минздрава, сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия ковид-сертификата, полученного таким образом, составит шесть месяцев.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста, уточнили в министерстве.

Также с 21 февраля в силу вступает другой приказ Минздрава, согласно которому лица младше 18 лет смогут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией. Ранее печатный ковид-сертификат могли получить только совершеннолетние. Чтобы получить сертификат, лица, не достигшие 14 лет, должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.