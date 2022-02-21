В Петербурге и Ленобласти продлевается работа общепита и ночных клубов до двух ночи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Работу ресторанов, кафе, цирков, концертных залов и кинотеатров в Санкт-Петербурге с понедельника продлевают до двух часов ночи. Аналогичные меры по продлению работы заведений общественного питания, ночных клубов и дискотек вступают в силу в Ленинградской области.

По ранее действовавшим постановлениям указанные заведения в Петербурге могли работать до 00:00, а в Ленобласти - до 23:00.

Также в Петербурге с 21 февраля возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи. Кроме того, в городе с понедельника снимается запрет, введенный 21 января, на проведение медицинских осмотров, плановой медпомощи и диспансеризации.

В Ленинградской области ученики 5-11-х классов, с 14 февраля переведенные на дистанционное обучение, в понедельник возвращаются к очному формату. Ученики младших классов вернутся с каникул, начавшихся 14 февраля, 23 февраля. С 21 февраля также возобновятся занятия в кружках и секциях дополнительного образования.

В то же время в Петербурге и в Ленинградской области действует система предъявления QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска на мероприятия и в общественные места, включая музеи, театры, спортивные залы, непродовольственные магазины, кафе и рестораны.

По данным на 20 февраля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за предыдущие сутки на 16 599 против 18 042 днем ранее. В Ленинградской области число подтвержденных за 19 февраля случаев составило 2 238 против 1 883 человек днем ранее.