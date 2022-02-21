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Пандемия COVID-19

В Словакии 22 февраля отменят режим ЧС, введенный из-за коронавируса

Власти, согласно данным Словацкого радио, намерены также максимально быстро отменить действующие социальные ограничения

ПРАГА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Словакии планирует отменить со вторника, 22 февраля, режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в республике из-за коронавируса 25 ноября прошлого года. Об этом в воскресенье вечером сообщило Словацкое радио.

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Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский уже ранее заявлял, что эпидемическая ситуация в республике улучшается, в связи с чем отпала необходимость в режиме ЧС. Власти, согласно данным радиостанции, намерены также максимально быстро отменить действующие в стране из-за коронавируса социальные ограничения, включая обязанность носить медицинские маски.

Между тем большинство социальных ограничений в Словакии будут отменены уже с 28 февраля. Об этом сообщил 16 февраля премьер-министр республики Эдуард Хегер.

После 28 февраля, согласно словацким СМИ, в стране будут действовать лишь ограничения по числу участников общественных мероприятий и обязанность носить медицинские маски. Снятие ограничений по количеству участников общественных мероприятий планируется в конце марта.

Коронавирусом за время пандемии заразились 1 354 348 жителей пятимиллионной Словакии. Ковид унес жизни 18 240 из них. Иммунизацию завершили 2 732 438 словаков.

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СловакияПандемия COVID-19
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