На Тихоокеанском побережье России в ближайшие дни ожидаются ураган и сильный ветер

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бушующий циклон в Тихом океане обусловит сильнейший ветер на Сахалине, Камчатке, Курильских островах, в Хабаровском и Приморском краях в ближайшие дни. В некоторых регионах ожидается ураган со скоростью ветра 33-38 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самый сложный регион сейчас - это Тихоокеанский берег страны, потому что очень глубокий, практически тропический циклон там бушует. Скорость ветра во всех регионах Тихого океана очень большая в ближайшие дни. На Сахалине ветер в понедельник будет достигать 35 м/с. Это ураган, который сносит все", - рассказал он.

По словам Вильфанда, на Курильских островах скорость ветра в ближайшие два дня будет достигать 20-38 м/с, на тихоокеанском побережье Хабаровского края - 25-27 м/с, в Приморском крае - 23-24 м/с, на юге Камчатского края - 25-30 м/с.

"На Камчатке 22 февраля будет даже 33 м/с, а это пороговое значение для определения урагана", - отметил метеоролог.