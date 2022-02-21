Многодетные семьи Чукотки могут получить до 3 млн рублей на первоначальный ипотечный взнос

ТАСС, 21 февраля. Власти Чукотки увеличили размер социальной выплаты для многодетных семей на первоначальный взнос по ипотеке - в 2022 году они могут получить до 3 млн рублей, сообщила ТАСС заместитель начальника управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского АО Светлана Шарафутдинова.

"Размер соцвыплаты на уплату первоначального взноса по ипотеке в настоящий момент составляет 50% от стоимости жилья, но не более 3 млн рублей. При этом в 2021 году предельный размер социальной выплаты составлял не более 1,5 млн рублей", - сказала Шарафутдинова.

Она уточнила, что многодетные семьи округа могут обратиться за ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищному кредиту, но за суммой не более 20 тыс. рублей в месяц. В прошлом году они могли возместить до 10 тыс. рублей из суммы уплаченных процентов по жилищному займу.

Весной 2021 года власти Чукотки продлили действие программы регионального материнского капитала до 2024 года - с 2013 года за рождение третьего ребенка многодетные семьи полуострова получают около 130 тыс. рублей из окружного бюджета. За это время число многодетных семей в регионе выросло на 26%.