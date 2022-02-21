Мэр Оттавы выступил за продажу конфискованных машин участников протеста дальнобойщиков

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Конфискованные полицией автомобили участников акции протеста дальнобойщиков должны быть проданы для покрытия убытков Оттавы. Об этом в эфире телеканала CBC в воскресенье заявил мэр города Джим Уотсон.

"У нас есть возможность конфисковать эти автомобили и продать их, - сказал он. - И я хочу, чтобы их продали". Мэр пояснил, что у властей есть возможность продать конфискованную чужую собственность из-за положений закона о ЧС, который 14 февраля применило либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо для разгона митингующих в Оттаве.

Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января. 18 февраля столичная полиция, усиленная подкреплением из разных регионов Канады, начала операцию по прекращению митинга. За это время был задержан 191 человек, эвакуировано 79 автомашин.

Центральные улицы города, где проходила акция, уже зачищены стражами порядка, но полицейская операция еще продолжается, так как в этой части Оттавы остаются небольшие группы протестующих. Кроме того, полиция опасается, что в город могут приехать новые митингующие.