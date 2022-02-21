TikTok запустит проект по популяризации языков народов России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Платформа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok совместно с Минпросвещения РФ и НИУ ВШЭ запускает проект по популяризации языков народов России. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"Платформа в партнерстве с Министерством просвещения РФ и Высшей школой экономики присоединяется к празднованию Дня родного языка, провозглашенного ЮНЕСКО с целью поощрения языкового разнообразия по всему миру, и запускает проект #расскажународном. Сообщество TikTok сможет больше узнать о многонациональном, лингвистическом и культурном богатстве России, открыть для себя новые удивительные факты о родной стране и ее жителях", - говорится в сообщении.

Пользователям предложат узнать больше о многоязычии России в интерактивной форме. В рамках проекта будет запущена шоу-викторина с участием популярных создателей видеороликов на платформе и знаменитостей - певицы Зары и шоумена Тимура Родригеза.

Также пользователи смогут поделиться произведениями устного народного творчества и интересными фактами о своем родном языке, поставив под видеороликом хэштег #расскажународном.