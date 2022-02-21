В Южно-Сахалинске из-за метели нарушено электроснабжение на нескольких улицах

ТАСС, 21 февраля. Электроснабжение по ряду улиц нарушено в Южно-Сахалинске из-за метели, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Аварийные отключения электроэнергии. <...> [По] пр. Мира, ул. Карьерная, ул. Крайняя, ул. Мичурина, ул. Промышленная, ул. Украинская, ул. Физкультурная", - говорится в сообщении. Света нет из-за обрыва проводов.

Также нарушено электроснабжение в промзоне по улице Железнодорожной, в ряде других районов города и в садоводческих обществах и товариществах. Ремонтные бригады работают над устранением аварий.

Территория Сахалина находится под влиянием циклона. Приостановлена работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком. В областном центре идет снег, в течение дня будет сохранятся ветер в пределах 20 м/с. Все школы Южно-Сахалинска из-за непогоды переведены на дистанционный формат обучения. На дорогах работает снегоуборочная техника.