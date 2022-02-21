Летевшие в Южно-Сахалинск самолеты ушли на запасной аэродром в Хабаровск из-за метели

ТАСС, 21 февраля. Пассажирские авиарейсы, направлявшиеся из Красноярска и Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушли на запасной аэродром в Хабаровск из-за циклона на острове. Об этом сообщается в Telegram-канале Хабаровского аэропорта.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями Южно-Сахалинска в аэропорту Хабаровск как на запасном совершили посадку воздушные суда, следующие рейсами 4745 Красноярск - Южно-Сахалинск, 5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.

Задержан вылет в Южно-Сахалинск из Хабаровска. На сайте аэропорта Южно-Сахалинска накануне сообщалось о возможных изменениях в расписании прилетов и вылетов воздушных судов из-за ухудшения погодных условий. При очистке территории аэропорта могут ограничить работу парковочного комплекса, в том числе привокзальной площади и парковки длительного хранения.

По данным онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, задержаны вылеты в Хабаровск, Благовещенск, Новосибирск, Владивосток, Шахтерск, Москву. Часть рейсов перенесли на 22 февраля. Задержаны прилеты судов из Красноярска и Новосибирска, из Москвы, Хабаровска, Владивостока, Охи и Шахтерска, а также из Благовещенска.

На территорию Сахалина оказывает влияние циклон, в разных районах острова идет сильный снег, дует ветер. Со второй половины дня и ночью в Северо-Курильске ждут ветер 25-30 м/с с ураганными порывами до 33-38 м/с, сильную метель с видимостью 500 метров и менее. Приостановлена работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком, закрыты некоторые дороги. В областном центре отмечаются перебои с электроснабжением. Все школы Южно-Сахалинска из-за непогоды переведены на дистанционный формат обучения.