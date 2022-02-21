Вильфанд заявил, что в Москве погода станет комфортнее с 24 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Скучная погода" ожидает москвичей в первой половине недели: порывы ветра до 17 м/с, мокрый снег и дождь, температура днем в диапазоне двух-пяти градусов тепла. С четверга ветер и осадки утихнут, атмосферное давление повысится, а тепло сохранится, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение первой половины недели будет теплая погода с температурой на восемь-девять градусов выше нормы. Дневные температуры ожидаются плюс два-пять градусов, ночные - от минус одного до плюс двух градусов. Ветер в понедельник будет до 17 м/с, осадки небольшие, но и мокрый снег, и дождь. Вот такая однородная и скучная погода", - сказал он.

По словам Вильфанда, с четверга в Москве ночи станут прохладнее, ветер и осадки утихнут. Погода станет комфортнее. Днем по-прежнему будет аномально тепло.

"Начиная с четверга температура днем существенно не изменится - от минус одного до плюс четырех градусов. Но изменится циркуляция, будет гребень высокого давления - оно повысится на 15-20 мм ртутного столба по сравнению со вторником. Также изменятся ночные температуры - они будут минус четыре-пять градусов. Уже будет напоминание о том, что сейчас все-таки зима. Погода станет комфортнее: не будет сильного ветра, осадков не будет", - рассказал метеоролог.