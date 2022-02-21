Индонезия к августу планирует начать применять первую собственную вакцину от коронавируса

СИНГАПУР, 21 февраля. /ТАСС/. Индонезия к августу планирует начать применять собственную вакцину против коронавируса "Мера пути", в настоящее время проходит первая фаза клинических испытаний. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на руководителя научной программы из университета Эйрланга профессора Федика Абдулу Рантама.

По его словам, "вакцина должна защищать человека от существующих сейчас штаммов коронавирусной инфекции". По данным ученых, во время испытаний на животных препарат показал эффективность против дельта-штамма на уровне 85%. "В начале февраля стартовал первый этап клинических испытаний, в котором участвует 90 добровольцев, второй этап запланирован на март, а в апреле будет третья фаза, которая охватит уже не менее 5 тыс. человек", - сказал руководитель программы.

"В случае успешных тестов мы рассчитываем в июле получить одобрение на первую собственную вакцину, в августе начать использование", - добавил Федик Абдул.

Министр здравоохранения Буди Гунади Садикин ранее отмечал, что данный препарат может быть использован для ревакцинации или иммунизации детей в возрасте от 3 до 6 лет. На сегодняшний день в Индонезии почти 140 млн человек, 67% от общего населения, полностью вакцинированы, еще 8,2 млн сделали бустерные дозы. Правительство одобрило для использования в национальной программе иммунизации 11 препаратов, среди которых "Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinovac и ряд других.