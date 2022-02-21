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Пандемия COVID-19

Индонезия к августу планирует начать применять первую собственную вакцину от коронавируса

Препарат проходит первую фазу клинических испытаний

СИНГАПУР, 21 февраля. /ТАСС/. Индонезия к августу планирует начать применять собственную вакцину против коронавируса "Мера пути", в настоящее время проходит первая фаза клинических испытаний. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на руководителя научной программы из университета Эйрланга профессора Федика Абдулу Рантама.

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По его словам, "вакцина должна защищать человека от существующих сейчас штаммов коронавирусной инфекции". По данным ученых, во время испытаний на животных препарат показал эффективность против дельта-штамма на уровне 85%. "В начале февраля стартовал первый этап клинических испытаний, в котором участвует 90 добровольцев, второй этап запланирован на март, а в апреле будет третья фаза, которая охватит уже не менее 5 тыс. человек", - сказал руководитель программы.

"В случае успешных тестов мы рассчитываем в июле получить одобрение на первую собственную вакцину, в августе начать использование", - добавил Федик Абдул.

Министр здравоохранения Буди Гунади Садикин ранее отмечал, что данный препарат может быть использован для ревакцинации или иммунизации детей в возрасте от 3 до 6 лет. На сегодняшний день в Индонезии почти 140 млн человек, 67% от общего населения, полностью вакцинированы, еще 8,2 млн сделали бустерные дозы. Правительство одобрило для использования в национальной программе иммунизации 11 препаратов, среди которых "Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinovac и ряд других.

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ИндонезияПандемия COVID-19
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