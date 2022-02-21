Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли из-за метели

ТАСС, 21 февраля. Аэропорт Южно-Сахалинска не принимает и не оправляет воздушные суда, его закрыли из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

"Аэропорт Южно-Сахалинск в настоящий момент закрыт до 14:00 (06:00 мск) текущего дня по причине сложных метеоусловий и плохой видимости. Расчистка взлетно-посадочной полосы идет бесперебойно", - говорится в сообщении.

Пассажирские авиарейсы, направлявшиеся из Красноярска и Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Рейсы из Москвы, Хабаровска, Владивостока, других дальневосточных городов задержаны или перенесены на 22 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, часть внутрирегиональных рейсов отменена.

На территорию Сахалина оказывает влияние циклон, в разных районах острова идет сильный снег, дует ветер. Со второй половины дня и ночью в Северо-Курильске ждут ветер 25-30 м/с с ураганными порывами до 33-38 м/с, сильную метель с видимостью 500 метров и менее. Приостановлена работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком, закрыты некоторые дороги. В областном центре отмечаются перебои с электроснабжением. Все школы Южно-Сахалинска из-за непогоды переведены на дистанционный формат обучения. В городе идет снег, ветер дует со скоростью до 23 м/с, температура воздуха минус шести градусов.