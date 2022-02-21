В Ярославской области осенью начнут проводить экскурсионные туры для школьников

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Туристические маршруты для школьников региона запустят осенью в Ярославской области, сообщил ТАСС директор Центра развития туризма "Ярославия" Алексей Кузнецов.

"Мы вошли в 18 пилотных регионов по реализации программы детских маршрутов и находимся в процессе проектирования внутрирегиональных поездок с ночевкой для детей. У нас около 2 тыс. школьников смогут принять участие в этой программе. Это будет реализовано осенью 2022 года", - сказал Кузнецов.

Экскурсионные туры будут организованы благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Регион получит на реализацию программы 15 млн рублей.

Кузнецов также сообщил, что в текущем году планируется запуск туристического маршрута "Верхняя Волга" по городам Тверской и Ярославской областей, он станет частью проекта "Большое Золотое кольцо". Маршрут рассчитан на три дня, он подразумевает две ночевки - одна на территории Тверской области, рядом с Калязиным, вторая в Рыбинске Ярославской области.

"В Ярославской области туристы будут посещать три города - Углич, Рыбинск и Ярославль. Все эти города являются в прошлом богатыми купеческими, промышленными центрами и обладают значительным наследием", - заключил Кузнецов.