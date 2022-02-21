На Сахалине школьников 11 районов отправили на дистанционку из-за метели

ТАСС, 21 февраля. Школы 11 районов Сахалина перешли на дистанционное обучение из-за сильного снега и ветра, сообщается на странице Минобрнауки региона в Instagram.

"21 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционное обучение переходят школы: Анивский район - все классы; Долинский район - все классы; Корсаковский район - все классы; Курильский район - все классы", - говорится в сообщении.

В Макаровском и Поронайском районах на дистанционное обучение перевели учащихся первых-четвертых классов. Также на дистанционке все классы школ Невельского, Томаринского, Углегорского, Холмского районов. В Тымовском районе учиться из дома отправили школьников села Арги-Паги, в Северо-Курильске на дистанционку ушла первая смена, в Южно-Курильске - все классы. Ранее сообщалось о том, что на дистанционку переведены школы Южно-Сахалинска. Детские сады работают в штатном режиме.

В регионе закрыли главный аэропорт, приостановили работу паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком, ограничено движение по ряду дорог. В областном центре отмечаются перебои с электроснабжением. На въезде в город развернули пункты обогрева. Задерживаются рейсы по межмуниципальным маршрутам из Южно-Сахалинска в Корсаков, Новотроицкое, Охотское и Невельск. На дорогах работает снегоуборочная техника.

На территорию Сахалина оказывает влияние циклон, в разных районах острова идет сильный снег. По прогнозам синоптиков, со второй половины дня и ночью в Северо-Курильске ожидаются ветер до 25-30 м/с с ураганными порывами до 33-38 м/с, сильная метель с видимостью 500 метров и менее.