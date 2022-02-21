Россети направят на развитие энергетики Республики Алтай более 400 млн рублей

ТАСС, 21 февраля. Компания "Россети Сибирь" планирует инвестировать в 2022 году в развитие энергетического комплекса Республики Алтай более 400 млн рублей. Это позволит обеспечить надежное энергоснабжение туристических объектов и возводимых по нацпроектам соцобъектов, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор компании Павел Акилин.

"На модернизацию и ремонт электросетей Республики Алтай мы планируем направить 428 млн рублей. Одним из важных объектов нашей работы станет реконструкция подстанции "Эликманарская". Ее мощность будет увеличена в два раза, что послужит развитию туризма. Именно от этой подстанции запитано большинство баз и домов отдых", - сказал Акилин.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что объем инвестиций сопоставим с уровнем прошлого года. Помимо модернизации подстанции, на которую будет направлено почти 196 млн рублей, в регионе проведут замену опор и проводов линий электропередачи, расчистят просеки, отремонтируют подстанции. На это затратят 111 млн рублей. На технологическое подключение новых потребителей, в том числе крупных соцобъектов, возводимых по нацпроектам, направят 54,7 млн рублей.

Так, в 2021 году к электросетям было присоединено 14 объектов этой категории, среди которых ФАПы, школы и детские сады. Как отметил министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий, оперативное и качественное подключение и обслуживание объектов электросетевой инфраструктуры является показателем стабильности развития региона.

Компания "Россети Сибирь" - дочернее общество ПАО "Россети" и занимается передачей и распределением электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях. Территория обслуживания - свыше 1,934 млн кв. км. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 255 тыс. км.