В Кузбассе в 2023 году завершат программу переселения с территорий вблизи угольных шахт

КЕМЕРОВО, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса добились увеличения федерального финансирования и намерены до конца 2023 года полностью завершить реализуемую более 20 лет программу по переселению граждан с опасных территорий вблизи угольных шахт. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщил министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

"Переселение граждан с подработанных территорий (в пределах которых располагаются горные выработки шахт - прим. ТАСС) в Кузбассе осуществляется с 1998 года. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев добился увеличения финансирования. В результате удалось включить в законопроект "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" дополнительные межбюджетные трансферты Кузбассу на переселение граждан с подработанных территорий. Переселение граждан планируется завершить в 2023 году", - отметил Токарев.

Из-за оседания и смещения грунтов территории над подземными выработками угольных шахт не пригодны для проживания. В Кузбассе, на долю которого приходится больше половины всей российской угледобычи, за это время реализации программы переселения новое жилье получили порядка 20,4 тыс. семей, в том числе свыше 1,3 тыс. семей стали новоселам в 2021 году, на эти цели направлено почти 3 млрд рублей из бюджета. Для сравнения годом ранее удалось переселить вдвое меньше граждан - 580 семей.

В течение двух ближайших лет годовое финансирование на переселение граждан с подработанных территорий в Кузбассе будет увеличиваться. На текущий год бюджетом предусмотрено почти 3,3 млрд рублей, на 2023 год - более 3,6 млрд рублей.