В Москве 21 февраля ожидаются облачная погода, снег с дождем и до четырех градусов тепла

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь, мокрый снег и до четырех градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от двух до четырех градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов. Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов, а в ночь на вторник может опуститься до минус двух градусов. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве с 02:00 до 13:00 21 февраля, по области - с 23:00 20 февраля до 11:00 21 февраля.