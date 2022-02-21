{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве 21 февраля ожидаются облачная погода, снег с дождем и до четырех градусов тепла

В ночь на 22 февраля температура может опуститься до нуля градусов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь, мокрый снег и до четырех градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от двух до четырех градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов. Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов, а в ночь на вторник может опуститься до минус двух градусов. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве с 02:00 до 13:00 21 февраля, по области - с 23:00 20 февраля до 11:00 21 февраля.

Теги
Россия
Власти Австралии высадят за пять лет 150 млн деревьев, чтобы нарастить экспорт древесины
На создание новых лесов власти выделят $61,8 млн
Читать полностью