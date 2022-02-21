Власти Чукотки закупили для "медвежьих патрулей" технику и одежду

ТАСС, 21 февраля. Власти Чукотки выделили средства из окружного бюджета на закупку техники и обмундирования для так называемых "медвежьих патрулей", которые занимаются отпугиванием белых медведей от населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

"В рамках гранта чукотского правительства были закуплены и переданы общественной организации "Медвежий патруль" два снегохода, которые будут доставлены в Эгвекинот. Два закупленных по этому гранту квадроцикла уже находятся в Эгвекиноте и будут получены представителем "Медвежьего патруля". В ближайшее время четыре единицы техники доставят в село Рыркайпий, откуда один снегоход и один квадроцикл заберут патрульные село Биллингс. Таким образом, самые нуждающиеся и проблемные в отношении конфликтных ситуаций с хищниками села будут обеспечены специализированной техникой для зимнего и межсезонного патрулирования", - говорится в сообщении.

На Чукотку также доставлена теплая одежда и обувь для инспекторов из восьми населенных пунктов Чукотки, которых планируется подключить к сети общественного эко-патруля - город Певек, поселок Провидения, села Айон, Лорино, Нунлигран, Мейныпильгыно, Хатырка и Анюйск. Все патрульные также получат удостоверения, поисковые фонари, средства индивидуальной защиты, а их жизнь и здоровье будут застрахованы.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно хищники выходят к людям в поисках пищи. В 2019 году село Раркайпий на севере Чукотки также почти месяц находилось в окружении 60 голодных белых медведей.