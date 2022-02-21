Новый горный курорт в Сочи сможет принимать до 1,5 млн гостей в год

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новый круглогодичный бальнеологический горный курорт "Долина Васта", который будет построен в Сочи, сможет принимать до 1,5 млн гостей в год. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Если давать оценку амбициозности проекта "Долина Васта", то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады. Здесь будут построены современные гостиницы категорий трех, четырех, пяти звезд, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника. 3,5 тыс. номеров в новых гостиницах смогут вместить в себя почти 8 тыс. человек единовременно. На объектах "Долины Васта" будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест, для персонала построят комфортное жилье. Отдыхать в "Долине Васта" смогут 1,5 млн человек в год", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что строительство курорта придаст импульс развитию малого и среднего предпринимательства, а бюджет региона получит миллиардные налоговые отчисления. Вице-премьер оценил новый комплексный туристический проект "Долина Васта" в Сочи в рамках рабочей поездки в Краснодарский край.

Всесезонный курорт планируется построить в 2029 году в горном кластере Сочи. Инвестором проекта выступает компания "Интеррос". На новом курорте будут развивать оздоровительный, горнолыжный, экологический и другие виды туризма. "Долина Васта" расположится на территории 3,8 тыс. га, общая площадь зданий и сооружений составит 322 тыс. кв. метров, 13 км новых канатных дорог свяжут 80 км горнолыжных трасс. Вместе с уже функционирующими трассами горного кластера Сочи общая зона катания составит 300 км, рассказали в аппарате Чернышенко.

Там отметили, что корпорация "Туризм.РФ" обеспечит межведомственную координацию для создания транспортной и инженерной обеспечивающей инфраструктуры, необходимой для реализации проекта. По словам генерального директора корпорации Сергея Суханова, объем инвестиций в обеспечивающую инфраструктуру составит до 30 млрд рублей. Проект будет реализован при обязательном соблюдении всех норм экологического законодательства, добавил он.