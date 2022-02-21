В Алтайском крае в 2021 году на 10% вырос производственный травматизм

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Производственный травматизм в Алтайском крае в 2021 году вырос на 10%. Об этом на коллегии прокуратуры региона сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"В прошедшем году произошел рост производственного травматизма на 10%. С работниками предприятий произошло 124 случая производственного травматизма с тяжелым либо смертельным исходом", - сказал Демешин.

Также заместитель генпрокурора отметил, что с 1 марта 2022 года вступают изменения в трудовой кодекс. "Которые регламентируют вопросы охраны труда, а в их основе предупреждения опасности, минимизация рисков для здоровья людей. Там четко прописаны, что на опасном предприятии, пока не устранены риски, предприятия работать не могут", - подчеркнул он.

Замгенпрокурора в понедельник находится с рабочей поездкой в Барнауле, где проведет коллегию региональной прокуратуры, а также посетит спортивные объекты и предприятия жилищно-коммунальной сферы.