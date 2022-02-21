В Приамурье с 21 февраля отменили систему QR-кодов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Система QR-кодов о вакцинации, которая действовала с октября 2021 года, отменена с понедельника. Об этом сообщается в распоряжении губернатора Амурской области Василия Орлова, опубликованном на сайте правительства.

В октябре 2021 года в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах была введена система QR-кодов, ограничительная мера распространялась на организации общепита, учреждений культуры, спорта, торговые центры, вузы, микрокредитные организации, бизнес-центры. В связи с тенденцией к снижению заболеваемости, и с тем, что болезнь протекает в легкой форме, власти региона приняли решение ограничительную меру отменить.

С начала пандемии в Амурской области выявлено 78,4 тыс. случаев заражения, 711 человек умерли.