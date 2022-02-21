В лесах Тувы в конце марта ожидается старт пожароопасного сезона

ТАСС, 21 февраля. Пожароопасный сезон в лесах Тувы, из-за малоснежной зимы, может начаться уже в конце марта. Об этом сообщил на странице министерства лесного хозяйства и природопользования республики в Instagram заместитель главы ведомства Алексей Арчимаев.

"У нас ожидается малый снежный покров. В конце марта, наверное, уже откроем пожароопасный сезон. Конец марта - начало апреля <...>. Три дождливых года было - накопилось много травянистой растительности, если будет сухо и жарко, то большой риск возникновения лесных пожаров", - сказал Арчимаев.

По его словам, весной пожары в леса, в основном, приходят со степи из-за сельхозпалов. Арчимаев подчеркнул, что три последних года в Туве было зарегистрировано минимальное количество лесных пожаров. "Особенно в 2021 году - всего 33 пожара. За 20 лет не было такого количества лесных пожаров", - сказал замминистра.

В 2021 году пожароопасный сезон длился с 5 апреля по 18 октября. На территории республики было зарегистрировано 33 лесных пожара (в 2020 году - 63) на общей площади чуть более 1 тыс. га (в 2020 году - более 18 тыс. га). Два произошли на землях особо охраняемых территорий - в частности, в государственном природном заповеднике "Азас", где выгорело 6,5 га леса (в 2020 году - 125,5 га). Среди основных причин возникновения лесных пожаров в 2021 году специалисты, как и в прежние годы, называют человеческий фактор и грозы.