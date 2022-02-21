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В Аргентине блогер за сутки собрал почти $1 млн пожертвований для борьбы с пожарами

Сантьяго Маратеа отметил, что купит четыре пожарные машины

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 февраля. /ТАСС/. Аргентинский блогер Сантьяго Маратеа за сутки собрал более 104 млн песо ($980 тыс.) пожертвований для борьбы с лесными пожарами в провинции Корриентес. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Todo Noticias.

Маратеа объявил сбор средств для пожарных в Корриентесе в субботу вечером в Twitter. По словам блогера, он хотел собрать 15 млн песо для покупки оборудования, о котором попросили пожарные из города Сан-Мигель. Однако уже утром на его счету было 24 млн песо. К вечеру воскресенья сумма достигла 104 млн.

"Мы купим четыре пожарные машины. Одну из них передадим пожарным из Сан-Мигеля, другую - из Лорето, еще одну - из Берона-де-Астрады и еще одну - из Саладаса", - написал Маратеа в Twitter. По данным Todo Noticias, часть средств также должна пойти на покупку другого оборудования и лекарств для животных, пострадавших в результате пожаров.

Ранее Маратеа уже удавалось проводить успешные сборы пожертвований. В мае прошлого года он собрал 4 млн песо для того, чтобы 35 аргентинских атлетов и их тренеры смогли поехать на соревнования в Эквадоре. Ранее он также собрал $2 млн для покупки лекарства ребенку со спинальной мышечной атрофией.

Пожары в провинции Корриентес, где расположен заповедник Эстерос-дель-Ибера - второе по площади водно-болотное угодье в мире, продолжаются с середины января. К середине февраля огнем было уничтожено почти 800 тыс. га растительности.

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