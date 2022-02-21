Власти Австралии высадят за пять лет 150 млн деревьев, чтобы нарастить экспорт древесины

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Австралия высадит за пять лет 150 млн деревьев для увеличения поставок древесины в будущем и развития деревообрабатывающей отрасли страны. Как сообщил в понедельник премьер-министра страны Скотт Моррисон, на создание новых лесов власти выделят более 86 млн австралийских долларов ($61,8 млн).

"Правительство вложит более 86 млн австралийских долларов в течение следующих пяти лет в создание новых плантаций для роста поставок древесины в будущем. Эта программа направлена на то, чтобы посадить больше деревьев, обеспечив возможность экспорта древесины для будущих поколений", - указал премьер-министр в интервью тасманийской радиостанции Tasmania Talks, отметив, что "речь идет о 150 млн деревьев, которые высадят по всей стране".

Моррисон также подчеркнул, что указанные инвестиции станут крупнейшими для отрасли за последние 30 лет и они позволят в следующие десятилетия нарастить объемы экспорта древесины, спрос на которую "вырастет в четыре раза к 2050 году". Кроме того, как отмечается в заявлении министра сельского хозяйства Австралии Дэвида Литтлепрауда, правительственные инвестиции также помогут "создать новые рабочие места в сельской местности и отдаленных регионах страны".

Ежегодный объем экспорта древесины и изделий из нее в Австралии снизился, в том числе и из-за масштабных лесных пожаров 2019-2020 годов, к 2021 году на 18% и принес экономике страны 2,7 млрд австралийских долларов ($1,9 млрд). Основу экспорта страны составляет необработанный лес и щепа. Главными импортерами австралийского леса традиционно выступают Китай, Новая Зеландия и Япония. Доля отрасли в совокупном объеме экспорта Австралии составляет менее 1%.