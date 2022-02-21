{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Австралии высадят за пять лет 150 млн деревьев, чтобы нарастить экспорт древесины

На создание новых лесов власти выделят $61,8 млн

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Австралия высадит за пять лет 150 млн деревьев для увеличения поставок древесины в будущем и развития деревообрабатывающей отрасли страны. Как сообщил в понедельник премьер-министра страны Скотт Моррисон, на создание новых лесов власти выделят более 86 млн австралийских долларов ($61,8 млн).

"Правительство вложит более 86 млн австралийских долларов в течение следующих пяти лет в создание новых плантаций для роста поставок древесины в будущем. Эта программа направлена на то, чтобы посадить больше деревьев, обеспечив возможность экспорта древесины для будущих поколений", - указал премьер-министр в интервью тасманийской радиостанции Tasmania Talks, отметив, что "речь идет о 150 млн деревьев, которые высадят по всей стране".

Моррисон также подчеркнул, что указанные инвестиции станут крупнейшими для отрасли за последние 30 лет и они позволят в следующие десятилетия нарастить объемы экспорта древесины, спрос на которую "вырастет в четыре раза к 2050 году". Кроме того, как отмечается в заявлении министра сельского хозяйства Австралии Дэвида Литтлепрауда, правительственные инвестиции также помогут "создать новые рабочие места в сельской местности и отдаленных регионах страны".

Ежегодный объем экспорта древесины и изделий из нее в Австралии снизился, в том числе и из-за масштабных лесных пожаров 2019-2020 годов, к 2021 году на 18% и принес экономике страны 2,7 млрд австралийских долларов ($1,9 млрд). Основу экспорта страны составляет необработанный лес и щепа. Главными импортерами австралийского леса традиционно выступают Китай, Новая Зеландия и Япония. Доля отрасли в совокупном объеме экспорта Австралии составляет менее 1%.

Теги
АвстралияМоррисон, Скотт
"Остановиться и согреться". Как в Новосибирске мамам помогают не остаться в одиночестве
"В самолете говорят: "Наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка" — и здесь точно так же. Как помочь ребенку пройти через болезнь, вырасти личностью, если его мама сама забыла, что она личность?" Такими словами встречает меня Виктория Докшина, участница проекта "Другой день". Мамам "других" детей тут помогают вспомнить о себе, раскрыться, понять, кто они и чего хотят. "В этом новом состоянии, такая наполненная, вдохновленная, я могу дать моему ребенку гораздо больше", — признается Виктория
"Остановиться и согреться".
Читать полностью