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Жителя Красноярска, осквернившего мемориал, отправили на принудительное лечение

Мужчина совершил преступление вследствие имеющегося у него психического заболевания

ТАСС, 21 февраля. Житель Красноярска, осквернивший мемориальный комплекс в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района города в годы Великой Отечественной войны, отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар, сообщила в понедельник прокуратура Красноярского края.

"С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации стационарного типа", - говорится в сообщении.

Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина совершил преступление вследствие имеющегося у него психического заболевания, в связи с чем нуждается в психиатрической помощи. Суд признал жителя Красноярска виновным в совершенных действиях. Постановление в законную силу не вступило.

Мужчина в ночь на 9 сентября прошлого года опрокинул мусорные баки на сооружения мемориального комплекса. В отношении него было возбуждено уголовное дело за вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

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РоссияКрасноярский край
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