В Пензенской области ввели режим ЧС в связи с ожидаемым прибытием жителей Донбасса

ТАСС, 21 февраля. Власти Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса, их размещением и оказанием всесторонней помощи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Пензенской области.
"С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко", - говорится в сообщении.
В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.