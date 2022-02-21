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Кризис на Украине

В Пензенской области ввели режим ЧС в связи с ожидаемым прибытием жителей Донбасса

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России

ТАСС, 21 февраля. Власти Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса, их размещением и оказанием всесторонней помощи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Пензенской области.

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"С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко", - говорится в сообщении.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеПензенская область
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