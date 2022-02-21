В Пензенской области ввели режим ЧС в связи с ожидаемым прибытием жителей Донбасса

"Остановиться и согреться". Как в Новосибирске мамам помогают не остаться в одиночестве

"В самолете говорят: "Наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка" — и здесь точно так же. Как помочь ребенку пройти через болезнь, вырасти личностью, если его мама сама забыла, что она личность?" Такими словами встречает меня Виктория Докшина, участница проекта "Другой день". Мамам "других" детей тут помогают вспомнить о себе, раскрыться, понять, кто они и чего хотят. "В этом новом состоянии, такая наполненная, вдохновленная, я могу дать моему ребенку гораздо больше", — признается Виктория

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