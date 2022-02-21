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В России сократилось число случаев загрязнения рек и озер

Число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек и озер уменьшилось в прошлом году на 12%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек и озер в России сократилось на 12% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Больше всего таких случаев зафиксировано в Свердловской и Мурманской областях, сообщила ТАСС аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Исследование было проведено на основе данных Росгидромета.

"В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов уменьшилось на 12% по сравнению с предшествующим годом <...> Всего за 2021 год был выявлен 2 тыс. 441 случай превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в пресных водах - это минимальный показатель за последние девять лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в Свердловской (15% от общего числа инцидентов), Мурманской (10%) и Московской (9%) областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской и Смоленской областях (по 4%), а также в Нижегородской области, Приморском крае, Новосибирской и Тульской областях (по 3%).

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