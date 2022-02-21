В Томске создали гибрид дрона и самолета для аэрофотосъемки в лесах

ТОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Дрон-самолет или конвертоплан разработали в бизнес-инкубаторе Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Беспилотнику не нужна большая площадь для старта и посадки, при этом находиться в воздухе он может дольше квадрокоптера - до трех часов, сообщил ТАСС в понедельник резидент бизнес-инкубатора Евгений Макаров.

"Это новый принцип использования беспилотных летательных аппаратов. Раньше мы использовали либо коптеры, либо самолеты. Преимущество коптера в том, что его можно запустить с любой небольшой площадки, он достаточно мобилен, но минус в том, что время полета у него сильно ограничено. Больше 40 минут летать не будет. <…> Самолет по эффективности <…> может и несколько часов летать, при этом ему нужно место для взлета и посадки. А сейчас мы совместили коптер и самолет. У него под крыльями еще четыре мотора, он может стартовать на любом рельефе и лететь до трех часов на расстояние до 200 километров", - отметил Евгений Макаров.

Использовать эту модель организация планирует для аэрофотосъемки. Ширина беспилотника - 2,4 метра, длина - 1,4 метра. Он может поднимать две зеркальные камеры общим весом до двух килограммов.

Опытный образец уже готов, сдать его заказчику - компании, которая занимается мониторингом и оценкой лесных участков - резидент планирует до конца февраля.