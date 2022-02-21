Власти Хайнаня объявили о приеме заявок иностранцев на сдачу квалификационных экзаменов

ХАЙКОУ /Китай/, 21 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань объявила о приеме заявок на сдачу экзаменов по подтверждению профессиональной квалификации для иностранцев, жителей Тайваня и специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао. Как сообщило управление трудовых ресурсов региона, власти организуют тесты по 27 дисциплинам.

В частности, согласно опубликованному плану на 2022 год, с апреля по июнь состоятся экзамены для инженеров-консультантов по инвестиционным вопросам, сотрудников технического надзора, архитекторов и экологических инспекторов, а с сентября по ноябрь - для инструкторов по эксплуатации оборудования, сертифицированных специалистов по черчению.

По данным управления, более детальную информацию о подаче заявок можно получить через страницу ведомства в социальной сети WeChat ("Вичат") Hainan Jiuye ("Хайнань цзюе") и систему рекрутинга Zhongguo Renshi Kaoshiwang ("Чжунго жэньши каошиван"). Власти предупреждают, что записываться на экзамен следует только по официальным каналам.

Согласно официальным данным, количество высококвалифицированных специалистов, зарегистрированных и постоянно проживающих на Хайнане, к концу 2021 года превысило 1,5 тыс. человек и продолжает постоянно увеличиваться. В провинции живут и работают представители более чем 100 стран и регионов, в том числе России, Канады, Республики Корея, США и Таиланда. Их опыт и знания востребованы в здравоохранении, в научно-технологической сфере, в области культуры и образования, в коммерческих проектах и в секторе транспортных коммуникаций.

После публикации в июне 2020 года генеральной программы по созданию Хайнаньского порта свободной торговли у иностранцев появилось много дополнительных возможностей для трудоустройства на острове. Чтобы привлечь как можно больше востребованных специалистов, местная администрация постоянно прорабатывает вопросы, которые касаются предоставления всевозможных льгот и упрощения официальных процедур, связанных с проживанием, страхованием и обучением.