Банк HSBC пожертвовал $12,8 млн Гонконгу для борьбы с COVID-19

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 февраля. /ТАСС/. Банковский гигант HSBC со штаб-квартирой в Лондоне пожертвовал 100 млн гонконгских долларов ($12,8 млн) на борьбу со вспышкой коронавирусной инфекции в Гонконге. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

Эти средства предназначены главным образом для помощи малоимущим семьям, пострадавшим от ковида. Для них будут закупаться наборы для тестирования, лекарства, продукты питания.

"Мы хотим активизировать наши усилия, чтобы помочь пожилым людям и другим уязвимым слоям населения, обеспечить их потребность в медикаментах, предметах домашнего обихода в этой критической ситуации с ковидом в Гонконге", - отметил представитель банка Питер Вонг.

В настоящее время этот специальный административный район Китая переживает крупнейшую с начала пандемии вспышку коронавируса. В воскресенье в городе было подтверждено свыше 6 тыс. новых случаев заражения. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено собираться в группы свыше двух человек.