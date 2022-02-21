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Гидрометцентр предупредил о потеплении в Краснодарском крае 22 февраля

Воздух будет прогреваться до 16-18 градусов

ТАСС, 21 февраля. Весеннее тепло и отсутствие осадков ожидает Краснодарский край с вечера вторника. Воздух будет прогреваться до 16-18 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с 22 февраля, во всем Краснодарском крае будут проявления настоящей весны. Температура там будет днем от 16 до 18 градусов тепла, а осадков не ожидается. Такие перемены начнутся с вечера", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в понедельник и в течение дня в Краснодарском крае будут сильные осадки в виде дождя, в горах - в виде мокрого снега. Также прогнозируется усиление ветра до 18 м/с.

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