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Кризис на Украине

Почти 2 тыс. школьников из Донбасса зачислят в школы Ростовской области

Некоторые смогут сесть за парты уже в 21 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Школы Ростовской области примут на обучение 1 977 учащихся, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора российского региона.

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"В пунктах временного размещения 1 977 ребят школьного возраста. Уже определены школы, в которые они будут зачислены и после медосмотра допущены к занятиям", - говорится в сообщении. Некоторые смогут сесть за парты уже в 21 февраля, отметил исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.

По данным Минобразования Ростовской области, хотя бы один ребенок есть в пунктах временного размещения 33 муниципалитетов области. Всего же там находятся 2 904 ребенка из ДНР и ЛНР.

Рабочие места

Власти Ростовской области предложат работу эвакуированным жителям Донбасса.

"По поручению губернатора региональные ведомства должны в кратчайшие сроки проанализировать профессиональный состав прибывших граждан и по возможности предложить им работу, особенно это касается дефицитных для Ростовской области специальностей - врачей и учителей", - говорится в сообщении.

Медпомощь

Медики в Ростовской области ожидают прибытия эвакуированных из ЛНР тяжелобольных граждан, их распределят по медицинским организациям для оказания помощи.

"Мы проинформированы о том, что больные отправлены к нам в область, ждем их прибытия, как только они будут доставлены, уточним, в какие медорганизации их определили", - говорится в сообщении.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.

Теги
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