В Россию прибыли более 61 тыс. жителей Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию после объявленной в самопровозглашенных республиках в минувшую пятницу эвакуации. Об этом журналистам сообщил в понедельник врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысячи", - сказал он.

Чуприян также сообщил, что за сутки из Ростовской области было отправлено девять поездов с беженцами из Донбасса в другие регионы России. "Таким образом, география расширяется", - отметил врио министра.

Более 1 тыс. жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, получили выплаты в размере 10 тыс. рублей, рассказал Чуприян.

"У нас увеличивается количество выплат и документов, которые готовятся к этим выплатам. Мы получили около 4 тыс. заявлений, более 1 тыс. человек получили выплаты. Уверен, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится", - сказал он.

Чуприян заявил, что положительные тесты на коронавирусную инфекцию выявили у небольшого количества прибывших в Россию жителей Донбасса.

"В первые часы после прибытия на нашу территорию граждане проходят ПЦР-тестирование. В целом людей с положительными тестами достаточно мало, не набирается двух десятков", - сказал он.

По словам Чуприяна, в отношении тех, у кого выявлены положительные тесты, принимаются меры вплоть до госпитализации. Он уточнил, что уже проведено около 1,5 тыс. ПЦР-тестов.