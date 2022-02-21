Нарушения выявлены при заключении концессий в Новосибирской области

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Множественные нарушения выявлены при заключении концессионных соглашений в Новосибирской области, проверку которых ранее поручил провести глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов. Об этом сообщил журналистам по итогам расширенной коллегии прокуратуры в Алтайском крае заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Есть много нарушений. Конечно, нужно проверять условия концессионных соглашений, а именно амортизацию сетей, модернизацию производств", - сказал Демешин.

Он отметил, что отсутствие модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, которая находится в концессии, приводит к росту аварий в зимний период. "То есть государственные, муниципальные образования предоставляют условия концессионеру именно с учетом того, что он будет вкладываться, инвестировать в развитие сетей. Мы почему с вами видим большое количество аварий? Потому что нету модернизации сетей, нету амортизации того самого теплоснабжающего, водоснабжающего оборудования, которое несет за собой потом большое количество коммунальных аварий", - добавил замгенпрокурора.

По его словам, задача прокуратуры - разобраться в том, все ли средства, которые предусмотрены условиями соглашения, потрачены на то, на что запланировано по концессии. "И здесь, кстати, тоже зашит вопрос эффективности работы органов контроля. Паспорта готовности к отопительному сезону выдает Ростехнадзор. По ряду регионов не были выданы эти паспорта, и именно туда необходимо направить острие прокурорского надзора. Где были заказчики, то есть сторона государства в условиях концессионного соглашения и где были те, кто заключил с ним соглашение", - сказал он.

В январе генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил новосибирской областной прокуратуре провести в регионе проверку с целью оценки исполнения требований закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений по инициативе концессионера. Ранее депутаты Законодательного собрания региона неоднократно подвергали критике заключаемые областными властями соглашения в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), отмечая отсутствие конкуренции при отборе компании-концессионера.