В Югре число заболевших ковидом снизилось за неделю на 32%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Число заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе составило 2 314 за сутки, что на 32% меньше, чем неделей ранее, сообщили в региональном оперативном штабе.

Ранее оперштаб ХМАО сообщал, что 28 января число заболевших в регионе составляло 2 341, после чего 5 февраля этот показатель достиг максимума с начала пандемии - 4 044. После этого заболеваемость пошла на спад, 13 февраля в округе зарегистрировали 3 424 заболевших

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 2 314 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

Так, за неделю количество заболевших снизилось на 32%. По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии в округе заразились коронавирусом 183,6 тыс. человек, 140,7 тыс. выздоровели, 2 299 умерли.

В регионе зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.