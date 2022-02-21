Режим ЧС введут в Саратовской области из-за ожидаемого прибытия жителей Донбасса

ТАСС, 21 февраля. Режим чрезвычайной ситуации введут в Саратовской области в связи с ожидаемым прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса. Такое поручение дал глава Саратовской области Валерий Радаев на оперативном совещании, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Валерий Радаев провел оперативное совещание по приему беженцев, эвакуированных с территории Донецкой и Луганской народных республик. Глава региона дал следующие поручения: для оперативной организации приема беженцев - ввести режим ЧС на территории Саратовской области, министерству здравоохранения - обеспечить необходимое медицинское сопровождение беженцев", - отмечается в сообщении.

Областному министерству труда и соцзащиты поручено обеспечить проживание жителей, прибывающих на территории региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплен персональный человек. Министерству образования Саратовской области предписано организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска.

В минувшую пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.