Поликлиники Улан-Удэ возобновили плановый прием пациентов

С 24 января из-за сложной эпидемической обстановки в условиях пандемии коронавируса поликлиники в столице Бурятии приостановили плановый прием, врачи были мобилизованы для оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

"Оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках Улан-Удэ возобновлено", - сообщили в региональном министерстве.

Также с 21 февраля после месяца учебы в дистанционном режиме к занятиям в вузах Улан-Удэ вернулись студенты. На прошлой неделе в Бурятии в связи со стабилизацией эпидемической обстановки были сняты ограничения с заведений общепита, ночных клубов и банкетных залов, а также к очному обучению вернулись школьники.

По данным на утро 21 февраля зарегистрировано 117 342 случая заражения COVID-19, из них 1 005 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 633 пациента, занятость коечного фонда составляет 76,6%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 10 835 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 782 человека, из них девять - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация. Первую прививку сделал 492 841 человек (68,5% от взрослого населения), вторую - 465 557 (64,7% от взрослого населения). Ревакцинацию вакцинацию начали 135 868 человек, завершили - 119 764.