В 2021 году золотодобывающие предприятия Приамурья оштрафовали на 14,7 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Золотодобывающие предприятия, работающие на территории Амурской области, в 2021 году оштрафованы на общую сумму 14,7 млн рублей. Среди причин нарушения законодательства - предприятия не проводят рекультивацию и не вывозят мусор, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.

"Приамурским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования [в 2021 году] рассмотрено 150 обращений. <…> В итоге привлечены к административной ответственности 62 юридических и 39 должностных лиц. Назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 14,7 млн рублей. Оплачено административных штрафов на 7,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомством предъявлены к возмещению ущербы, общая сумма которых составила 138 млн рублей, из них взыскано более 5 млн рублей.

"Безусловно, мы должны требовать, чтобы компании проводили все необходимые мероприятия, чтобы они закладывали в бюджет и средства на вывоз мусора, и на рекультивацию лесных участков. Наша задача - не обложить золотодобытчиков штрафами, а навести порядок в отрасли, чтобы реки не загрязнялись", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.

Ранее Орлов поручал профильным ведомствам подготовить предложения по усилению рабочей группы в сфере контроля за деятельностью золотодобывающих предприятий и продумать дополнительные меры для привлечения к ответственности компаний-нарушителей. Среди них, помимо приостановки деятельности, рассматривается также возможность привлечения руководителей к уголовной ответственности и досрочный отзыв лицензии у компаний.