В Узбекистан доставили очередную партию "Спутника Лайт"

ТАШКЕНТ, 21 февраля. /ТАСС/. Узбекистан получил из Российской Федерации новую партию - 135 875 доз - вакцины "Спутник Лайт". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"В Узбекистан доставлена еще одна партия в 135 875 доз вакцины "Спутник Лайт", всего же республика получила 343 375 доз этого препарата", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время в республике с населением в 35 млн человек для вакцинации от коронавируса уже использовано около 45 млн доз различных препаратов.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. Для этого применяются российская вакцина "Спутник V", производство которой запущено в республике, а также препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и американские препараты Moderna и Pfizer.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 235 427 случаев заражения коронавирусом, 227 423 пациентов (96%) выздоровели, 1 621 умер.