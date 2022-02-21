Мурманская область готова принять не менее 300 эвакуированных с Донбасса

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о готовности принять в регионе не менее 300 человек, эвакуированных с Донбасса. Такое заявление он сделал в понедельник в ходе оперативного совещания в правительстве области.

"Мурманская область готова принять людей из ДНР и ЛНР, готова оказать всю посильную помощь тем, кто покинул свои дома. Есть готовность принять 300 человек. Эту работу продолжаем по местам размещения для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно", - сказал Чибис.

Губернатор отметил, что в случае необходимости Мурманская область сможет принять и большее количество эвакуированных.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.