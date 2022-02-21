Эвакуируемые из Донбасса смогут подавать заявления на выплаты уже на границе России

РОСТОВА-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Жители Донбасса, которые эвакуируются в Россию, смогут подавать заявления на выплаты в размере 10 тыс. рублей прямо на границе. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"Для ускорения оформления документов памятки и бланки заявлений на выплаты переданы на пункты пропуска на границе", - говорится в сообщении.

Заявления также продолжают принимать у прибывших ранее, в том числе тех, кто въехал в Ростовскую область и отправился в другие регионы России. Им документы оформляют по месту пребывания.

В пятницу власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об организованном выезде жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий в Донбассе. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуируемым выплачивают по 10 тыс. рублей.