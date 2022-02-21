Медведев заявил, что без цифровых технологий нельзя быстро реагировать на запросы общества

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Особое внимание при обучении сотрудников общественных приемных "Единой России" будет уделено цифровым технологиям, без них невозможно реагировать на актуальные запросы общества. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе семинара общественных приемных единороссов в понедельник.

"В ходе семинаров будут затронуты наиболее важные вопросы работы приемных в обновленном формате, особое внимание - цифровым технологиям. Не буду объяснять - без этого сегодня невозможно учитывать и актуальные запросы общества, и оперативно на них реагировать. Ну и просто сейчас это очень важный формат с учетом сложной ситуации", - сказал Медведев.

По его словам, прием граждан в партийных приемных позволяет эффективно контролировать выполнение народной программы "Единой России" и всех обязательств, которые партия взяла на себя перед избирателями. "Перед вами стоят новые задачи, которые требуют от каждого сотрудника и компетентности, и ответственности, и просто широкого кругозора", - отметил председатель партии.

Он добавил, что в работе общественных приемных "важно использовать лучшие практики, которые доказали свою эффективность во время пандемии". "Это позволит сделать диалог между партией и обществом более открытым и продуктивным. Обучение в ходе онлайн-семинара пройдут не только руководители и сотрудники наших приемных во всех регионах страны, но и в целом представители партийных структур", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в ходе обучения предстоит "обсудить широкий круг тем", в том числе взаимодействие с органами государственной власти на всех уровнях в социальных сетях, защиту персональных данных. "Я рассчитываю, что первый онлайн-семинар будет и интересным, и содержательным. А самое главное - внесет значимый вклад в развитие института общественных приемных", - заключил председатель "Единой России".

Общественные приемные председателя "Единой России" Дмитрия Медведева работают во всех регионах страны. С января 2017 года по декабрь 2021 года в приемные партии поступило более 6 млн обращений. Традиционно людей интересуют вопросы ЖКХ, лекарственного обеспечения, оформления документов, благоустройства территорий, ремонта дорог, получения льгот и пособий.