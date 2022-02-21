Забайкалье готово принять не менее 700 эвакуированных жителей Донбасса

ЧИТА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края готово принять не менее 700 эвакуированных жителей ЛНР и ДНР, сообщила ТАСС пресс-служба правительства региона.

"Пока Забайкальский край может принять не менее 700 жителей из Донбасса, в дальнейшем это количество будет увеличено. В частности, мы прорабатываем вопрос с развертыванием пунктов временного размещения по примеру других регионов России", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнил первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер, помощь жителям Донбасса - это принципиальная позиция властей региона: "В подобных ситуациях мы однозначно не можем оставаться в стороне. В случае необходимости мы будем принимать эвакуированных. Места и условия необходимо проработать, посмотреть, какие у нас есть резервы. Но позиция в этой части принципиальная: людей мы не бросим и будем помогать".