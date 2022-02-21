Эксперт: увлажнители воздуха помогут восстановить голос после перенесенного "омикрона"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пациентам, которые при заражении штаммом коронавируса "омикрон", столкнулись с полной или частичной утратой голоса, стоит увлажнять воздух дома для наиболее быстрого восстановления связок. Об этом сообщила ТАСС врач первой категории, оториноларинголог Аза Махмудова.

"Вызывая поражение задней стенки глотки - фарингит, вирус постепенно спускается на голосовые связки, в результате чего они теряют свою эластичность и становятся рыхлыми. Такие изменения приводят к частичной утрате голоса - дисфонии или же полной его потере - афонии. Важное условие для восстановления связок - достаточная увлажненность воздуха в помещении: для нормального функционирования слизистых нужна влажность больше 35-40, поэтому мы рекомендуем использовать увлажнители воздуха", - рассказала она.

Крайне важным для восстановления связок также является соблюдение голосового покоя, отметил оториноларинголог Ильинской больницы Сергей Горбунов. "Это достигается избеганием повышения голоса, максимальным снижением голосовой нагрузки, в идеале до молчания. Попыток разговаривать шепотом также следует избегать. В случае, если пациент - курильщик, мы рекомендуем отказаться от курения. Также следует избегать в рационе всего, что может раздражать слизистую оболочку: алкоголь, острое, горячее, кислое", - пояснил врач.

Самостоятельно для облегчения симптомов можно проводить ингаляции с щелочной минеральной водой через ингалятор, рассасывать леденцы с антисептическими компонентами. Также рекомендовано обильное теплое щелочное питье.

"После любого вирусного ларингита голос восстанавливается постепенно по мере того, как стихает воспаление и уменьшается отек. Не исключение и "омикрон". Обычно охриплость проходит в течение 2-х недель. Если у пациента данный симптом сохраняется дольше, необходима консультация оториноларинголога", - заключил врач.