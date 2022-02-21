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Жителей Донбасса разместят в двух пунктах Астраханской области

В ПВР смогут принять до 300 человек

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области создали для приема жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) два пункта временного размещения (ПВР). В них смогут принять до 300 человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"В Астраханской области организованы два пункта временного размещения, в которых смогут разместиться около 300 человек <…>. В настоящий момент идет подготовка пунктов для приема эвакуированных. Губернатор сегодня осмотрит один из пунктов", - сказали в пресс-службе.

Также в регионе открыты 20 пунктов приема гуманитарной помощи. Первая партия продуктов питания, бытовой техники, детского питания будет отправлена в понедельник. Большую помощь в сборе оказали астраханские предприниматели, добавили в пресс-службе.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщил о готовности принять и разместить людей с Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияАстраханская область
Пандемия COVID-19
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