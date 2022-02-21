Международные границы Австралии открыли для иностранцев

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Австралия открыла свои международные границы для иностранных туристов спустя почти два года изоляции. Как сообщили ТАСС в Министерстве внутренних дел страны, с понедельника все полностью вакцинированные владельцы австралийских виз могут въезжать на территорию Австралии без ограничений.

"С 21 февраля 2022 года все владельцы виз, прошедшие полную вакцинацию [против коронавируса], могут путешествовать в Австралию без карантина и специальных разрешений. Туристы без вакцинации, соответствующей требованиям австралийских властей, или освобожденные от прививки по медицинским причинам, должны получить разрешение на въезд в страну в индивидуальном порядке", - указали в МВД Австралии. В список одобренных австралийским регулятором входят 19 вакцин, в том числе и "Спутник V".

Первый день открытых границ

Первые рейсы с иностранными туристами приземлились в международном аэропорту Сиднея утром в понедельник, однако большая часть прибывших с ними пассажиров оказались обладателями семейных и студенческих виз. Впрочем, и для них сотрудники аэропорта и крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas приготовили праздничную встречу, переодев часть персонала в культовых австралийских животных - кенгуру и коалу и вручив каждому туристу в подарок упаковку национального блюда - пасты Vegemite и мягкую игрушку.

В первый день открытия границ в Австралию прибыли 56 международных рейсов, что значительно меньше аналогичных показателей до пандемии, когда 14 международных аэропортов страны ежедневно принимали более 300 рейсов в день. Однако министр туризма и инвестиций страны Дэн Теан убежден, что в ближайшие недели число международных рейсов возрастет в разы, поскольку десятки крупнейших авиакомпаний планируют увеличить свою пропускную способность уже с марта 2022 года. По его данным, о намерении нарастить число перелетов в Австралию заявили в Emirates Airlines, которая с марта увеличит число рейсов из Дубая в Сидней, Мельбурн и Брисбен до четырех в день, Qatar Airways, готовая запустить от 23 до 28 новых рейсов в неделю из Дохи в Австралию, и Singapore Airlines, сообщившая о запуске 17 рейсов в неделю с 3 марта. Также в Австралийские аэропорты вернутся ежедневные рейсы British Airways и южноамериканской авиакомпании Latam.

По данным австралийского МВД, открытия границ ожидали 1,23 млн человек, уже получивших визы, но большинство из них - обладатели студенческих, туристических и рабочих виз. Как ожидается, именно они при условии вакцинации одним из одобренных австралийским регулятором препаратом станут первыми пассажирами международных рейсов в Австралию.

Граница Австралии во время пандемии

Границы Австралии были закрыты в марте 2020 года на фоне распространения коронавируса в мире. Въезд иностранных граждан в страну был полностью запрещен, а число австралийцев, которым было разрешено вернуться домой, существенно ограничено. В ноябре 2021 года австралийские власти начали поэтапное открытие границ, позволив привитым гражданам страны пересекать ее границы без карантина, а также разрешив въезд некоторым категориям иностранных граждан. До настоящего момента в страну могли въехать только ее граждане, их ближайшие родственники и владельцы четырех категорий австралийских виз.