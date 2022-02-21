Более 6 тыс. жителей Донбасса находятся в 99 пунктах размещения в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик размещены в 99 пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области. Среди них - около 3 тыс. детей, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Более 6 тыс. человек находятся в 99 пунктах размещения, почти 3 тыс. человек - дети", - сказал Гуськов.

Он также сообщил, что в регионе протестировали на ковид 2 тыс. эвакуированных.

"Протестировали на коронавирус почти 2 тыс. человек, за медпомощью почти 500 человек обратились. 311 человек - амбулаторное лечение, госпитализировано 25 человек, из них две беременные женщины, 18 детей", - заявил Гуськов.