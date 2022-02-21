В Минцифры рассказали, как оформить COVID-сертификат по результату теста на антитела

МОСКВА, 21 февраля./ТАСС/. Сертификаты по анализам на антитела к COVID-19 можно оформить на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Минцифры России запустило новый сервис, на Госуслугах можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19. Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на "Госуслуги". С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии)", - отмечается в сообщении.

В Минцифры уточнили, что для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), и действует он шесть месяцев.

"Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью", - пояснил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

На "Госуслугах" также начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно, добавили в Минцифры.

Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 - на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.