В Волгоградской области ввели режим ЧС в связи с прибытием жителей Донбасса

ВОЛГОГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Волгоградской области в связи с прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

"В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации", - цитирует Бочарова пресс-служба.

В пресс-службе также добавили, что все эвакуированные жители Донбасса, прибывшие в воскресенье в Волгоградскую область первым поездом, размещены в пунктах временного размещения.

"Волгоградская область уже приняла первую организованную группу беженцев. В подавляющем большинстве это женщины и дети, а также люди старшего возраста, которые размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости. <…> Проводится работа по размещению семей беженцев в муниципальных образованиях Волгоградской области, где будет организовано их дальнейшее проживание и учебный процесс для школьников", - цитирует Бочарова его пресс-служба.

Ранее в Волгоградскую область прибыл поезд с более чем 400 эвакуированными из Донбасса, среди них порядка 160 детей. В регионе оборудованы четыре пункта временного размещения.