Представитель ВОЗ рекомендовала россиянам пить витамины и пока не отказываться от масок

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам в зимне-весенний период больше ходить пешком и пить витамины. Отказываться от масок в общественных местах, по ее оценке, пока нецелесообразно.

"Можно использовать дополнительные витамины, которые помогут вашему организму справиться с зимним периодом. Нужно беречь себя от вирусов и бактерий, которые постоянно рядом с нами, и это не только ковид, а также сохранять позитивный настрой, потому что позитив - это самый главный двигатель, который поможет вам иметь хорошую и здоровую жизнь", - сказала она в интервью ТАСС.

По словам Вуйнович, период зимне-весеннего межсезонья требует от людей определенных мер для защиты своего здоровья и укрепления иммунитета. "Надо стараться по возможности увеличить, например, число шагов, которые вы делаете каждый день. Это вам не раз поможет", - заметила она.

Отвечая на вопрос, нужно ли продолжать носить маски, представитель ВОЗ сказала: "Я лично, если нахожусь в закрытом помещении, ношу маску, потому что не знаю, появится ли какой-то новый штамм коронавируса, о котором мы знаем относительно мало. Конечно, в самолете и общественном транспорте я ношу маску, меняю ее каждые два часа. Конечно, стараюсь избегать очень большого скопления людей, потому что мы еще не знаем, как ситуация будет дальше развиваться".